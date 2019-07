Portfoliowert setzt starkes Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2019 fort DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Immobilien Portfoliowert setzt starkes Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2019 fort 05.07.2019 / 14:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Portfoliowert setzt starkes Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2019 fort Nach einer vorläufigen Indikation von CBRE, dem unabhängigen Immobilienbewerter von ADO Properties, wird sich der Wert des Immobilienvermögens der Gesellschaft zum Ende des zweiten Quartals 2019 voraussichtlich auf rund 4,3 Milliarden Euro belaufen. Dies entspricht einem Zuwachs von 260 Millionen Euro im Vergleich zur letzten externen Bewertung, die im vierten Quartal 2018 erfolgte. Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. Kontakt: Nicole Müller, Legal Counsel 05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 262 634 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 837047 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837047 05.07.2019 ISIN LU1250154413 AXC0134 2019-07-05/14:24