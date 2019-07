Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Neue Götter in der Maxvorstadt" ist der neue Film von Kult-Regisseur Klaus Lemke. Der Film, den das ZDF am Montag, 8. Juli 2019, 0.05 Uhr, zeigt, läuft beim diesjährigen Filmfest München in der Sektion Spotlight. Die Komödie ist eine Low-Budget-Produktion; sie ist mit Laiendarstellern besetzt und ohne Drehbuch gedreht.



Auf der Flucht vor ihrem Ex-Lover versteckt sich Judith auf der Toilette im Untergeschoss der Münchner Kunstakademie. Mit einem Skandalvideo will sie die snobistische Kunstszene entern. Davon wird sie aber abgelenkt von Penner Jürgen, der homeless und genial ist wie sie. In ihn verliebt sie sich. Mit ihm zieht sie betrunken und glücklich durch die Maxvorstadt. Dabei werden die beiden fotografiert, das Foto erscheint im Netz, und Judith geht aufs Ganze.



Mit ihrem Label "Ignorant Rebell Fashion" will sie die Modewelt abschießen. Aber dann ist Jürgen plötzlich verschwunden. Judith rettet sich in eine Affäre mit einem Copy-Shop-Betreiber, der ihren Größenwahn stoisch erträgt. Als ihr Ex-Lover sie aufspürt, flieht Judith in die Arme eines Kunst-Kurators, dem sie sich als "Callgirl für Geister" anbietet. Und das scheint endlich mal zu klappen.



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspiel



Pressemappe "Das ZDF auf dem Filmfest München": https://kurz.zdf.de/Xlu/



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121