Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 05.07.2019 Kursziel: EUR 1,70 (nach KE) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Barkapitalerhöhung um 8,0 Mio. neue Aktien Media and Games Invest (kurz MGI, vorher blockescence) hat kurzfristig eine wertpapierprospektfreie Barkapitalerhöhung durchgeführt. Der sich aus der Kapitalerhöhung ergebende Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 9,2 Mio. soll zur Aufstockung der Beteiligung an gamigo und zur Finanzierung weiterer Übernahmen in den Kerngeschäftsfeldern Media und Gaming genutzt werden. Wir errechnen beim Ergebnis bzw. Buchwert je Aktie einen Verwässerungseffekt in Höhe von 11,4% bzw. 6,6%. Ohne Einbeziehung der aus der Kapitalerhöhung finanzierten Ertragseffekte u. a. aus der Anteilsaufstockung an gamigo ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCFEntity -Modell auf Basis der neuen Aktienanzahl ein adjustiertes Kursziel von EUR 1,70 je Aktie (Base Case-Szenario). Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 1,32 ergibt sich im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 28,8%. Wir bekräftigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18407.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

