Capital Group Sp. Z. o.o.: Die Capital Group Polen eröffnet weitere Geschäftsstellen DGAP-News: Capital Group Sp. Z. o.o. / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien Capital Group Sp. Z. o.o.: Die Capital Group Polen eröffnet weitere Geschäftsstellen 05.07.2019 / 15:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Capital Group eröffnet weitere Geschäftsstellen in Polen Die Capital Group Polen hat ambitionierte Pläne für den europäischen Markt, und möchte weiterhin die Beziehungen zu Banken, Vermögensverwaltern und Kunden stärken. Capital Group Polen hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und blickt selbstbewusst in die Zukunft. Mit diesem Wachstum werden nun weitere Geschäftsstellen in Polen eröffnet. Die Rekrutierung von Experten und Spezialisten läuft bereits auf Hochtouren. Um die Leistung langfristig zu steigern und weiterhin als Vorreiter zu agieren, ist das Unternehmen bestrebt, sowohl in die Weiterbildung der Mitarbeiter zu investieren, als auch weltweit renommierte Manager dieser Branche anzuwerben. 200 Mitarbeiter sollen insgesamt eingestellt werden um die Erreichbarkeit zu verbessern und einen opitimalen Kundenservice zu gewährleisten. In wenigen Wochen werden die neuen Büroeinheiten bezogen. Spätestens im 3. Quartal möchte die Capital Group Polen weitere europäische Märkte erschließen und das Portfolio rund um das Thema Investment ausweiten. Mit der Eröffnung von weiteren Filialen in Polen ist der erste Schritt auf diesem Weg geebnet. Somit baut die Capital Group Polen seine Europastrategie weiter aus. 05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 837085 05.07.2019 AXC0150 2019-07-05/15:14