Spielvereinigung Unterhaching veröffentlicht Details zum Börsengang DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang Spielvereinigung Unterhaching veröffentlicht Details zum Börsengang 05.07.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Spielvereinigung Unterhaching veröffentlicht Details zum Börsengang - Zeichnungsfrist vom 15. Juli bis 26. Juli 2019 an der Börse München - Ausgabe von bis zu 954.365 Aktien vollständig aus einer Kapitalerhöhung - Aktien werden zu einem Preis von je 8,10 Euro angeboten - Mittelverwendung: Investitionen in Profi-Kader, Nachwuchsleistungszentrum und Stadion Das öffentliche Angebot im Rahmen des Börsengangs der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919) an der Börse München beginnt am 15. Juli 2019 und endet voraussichtlich am 26. Juli 2019. Es werden bis zu 954.365 Aktien zu einem Festpreis von 8,10 Euro je Aktie angeboten. Die Aktien stammen vollständig aus einer Kapitalerhöhung. Entsprechend wird der gesamte Bruttoemissionserlös von bis zu 7,7 Mio. Euro der Gesellschaft zufließen. Innerhalb des öffentlichen Angebots hat jeder Interessierte die Möglichkeit, über seine Haus- oder Depotbank durch eine Kauf-Order an der Börse München Aktien der Spielvereinigung zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 26. Juli 2019 zu achten. Mit dem Börsengang soll die finanzielle Planungssicherheit für die kommenden drei Jahre erzielt werden. In dieser Zeit ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga das Ziel. Die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgezeichnete Nachwuchsförderung der Spielvereinigung ermöglicht zwar regelmäßig Transfererlöse, doch um das Ziel Aufstieg zu erreichen, sollen Top-Talente länger gehalten und der Kader gezielt verstärkt werden. Geschäftsführer Manfred Schwabl: "Wir befassen uns seit weit über einem Jahr intensiv mit dem Thema Börsengang. Nach den Gesprächen der vergangenen Tage und Wochen bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass es der für uns richtige Weg ist und ein ambitionierter und schuldenfreier Drittligist auch für Anleger interessant sein kann. In den vergangenen Jahren haben wir ein solides strukturelles und sportliches Fundament mit dem Nachwuchsleistungszentrum als Herz des Vereins geschaffen. Jetzt soll uns eine breit gestreute Eigenkapitalfinanzierung die finanzielle Sicherheit geben, um den Aufstieg bis zur Saison 2021/22 offensiv anzugehen. Dabei werden wir auch künftig bodenständig bleiben, weiter stark auf die Jugend setzen und in die Infrastruktur investieren." Aus Sicht des Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt ist der sportliche Abstand der 3. Liga zur 2. Bundesliga im Verhältnis gering, aber der wirtschaftliche sehr groß. Allein die TV-Einnahmen würden sich im Fall des Aufstiegs von aktuell einer Million Euro auf rund 10 Millionen Euro vervielfachen. Auch die Einnahmen durch Ticket-Verkäufe und Sponsoring würden sich voraussichtlich mehr als verdoppeln. Insgesamt erwartet die Spielvereinigung Unterhaching, in der 2. Bundesliga einen erheblichen Jahresüberschuss erzielen zu können. Verein behält auch nach Börsengang die Kontrolle über die Geschäftsführung Der Verein wird auch künftig die Kontrolle über die Geschäftsführung der börsennotierten Gesellschaft verfügen. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die bewährte Gesellschaftsform, um sich dem Kapitalmarkt zu öffnen und gleichzeitig die Vorgaben vom DFB bzw. der DFL zu erfüllen. Der Verein wird nach dem Börsengang mindestens 50% der Aktien halten. Außerdem ist er 100%-iger Gesellschafter der Haching Verwaltungs GmbH. Diese ist alleinige persönlich haftende Gesellschafterin ("Komplementärin") der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA und übt damit die Geschäftsführung aus. Emissionsdetails ISIN / WKN: DE000A2TR919 / A2TR91 Zeichnungsfrist: 15. Juli (ab 8:00 Uhr) bis voraussichtlich 26. Juli 2019 (12:00 Uhr) Zeichnung: durch Aufgabe einer Kauf-Order an der Börse München (Gültigkeit der Order bis 26. Juli 2019 erforderlich) Ausgabekurs: 8,10 Euro Grundkapital (vor IPO): 3.545.635 Euro Anzahl neue Aktien: bis zu 954.365 Stück Emissionsvolumen: bis zu 7,7 Mio. Euro (100% aus Kapitalerhöhung) Emissionsbegleiter: Portfolio Control GmbH Rechtliche Begleitung: Pinsent Masons Germany LLP Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf www.spvggunterhaching.de/ir Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Liga sowie im Ausland. Kontakt: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 / 82008 Unterhaching www.spvggunterhaching.de Presse: Florian Fussek / +49 (0)178 652 833 1 / florian.fussek@spvggunterhaching.de Finanzpresse: Fabian Lorenz / +49 (0)151 400 160 85 / aktie@spvggunterhaching.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt. Allein ein Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt der Emittentin wird nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und wird im Internet auf der Website der Emittentin www.spvggunterhaching.de/ir und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein. 05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 837129 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837129 05.07.2019 ISIN DE000A2TR919 AXC0156 2019-07-05/15:30