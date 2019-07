=== S O N N T A G, 7. Juli 2019 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Berlin *** - DE/Deutsche Bank AG, AR-Sitzung zur Neuausrichtung, Frankfurt - US/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise in die USA (bis 13.7.) - GR/vorgezogene Parlamentswahlen in Griechenland M O N T A G, 8. Juli 2019 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Mai Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,0 Mrd Euro zuvor: +17,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +12,6 Mrd Euro zuvor: +22,6 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai 13:00 UA/Gipfeltreffen EU-Ukraine, 15:15 PK, Kiew *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - EU/Verkehrskommissarin Bulc, Treffen mit Regierungsvertretern aus Deutschland, Italien und Österreich zum Streit um die Lkw-Blockabfertigungen, Brüssel ===

