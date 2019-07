Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Takkt primär aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben. Die Neueinschätzung des Büromöbelhändlers komme vielleicht etwas früh, da die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal zu weiter sinkenden Konsensschätzungen führen und für einen attraktiveren Einstiegskurs könnten, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch hochwertige zyklische Titel wie Takkt könnten sehr schnell aufwerten./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-05/15:38

ISIN: DE0007446007