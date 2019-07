Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem katastrophalen Mai wendete sich das Blatt an den Aktienmärkten signifikant, alle der 53 im Fondsbarometer erfassten Fondskategorien konnten im Juni zulegen, so die Experten von "FONDS professionell".Besonders stark sei der Turnaround bei jenen Fonds ausgefallen, die in Fernost beziehungsweise chinesische Aktien investieren würden. Im Mai hätten Asien- und China-Fonds zum Teil zweistellige Prozentsätze an Wert eingebüßt, im Folgemonat sei in den Gruppen "Großchina" und "China" mehr als die Hälfte der Vormonatsverluste wettgemacht worden. Parallel dazu hätten sich aber auch alle anderen Fondskategorien mehr oder weniger positiv entwickelt, Verluste seien in keiner einzigen der beobachteten Fondsgruppen aufgetreten. ...

