Wien (www.fondscheck.de) - Metzler Asset Management baut mit Marco Scherer das Aktienteam weiter aus und untermauert damit das Bekenntnis zu diskretionären, aktiv gemanagten Aktienstrategien, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Juli sei der Anlageexperte für die europäische Wachstumsstrategie von Metzler Asset Management verantwortlich. "Marco Scherer hat seit vielen Jahren seine Stock-Picking-Kompetenz insbesondere bei europäischen Aktien unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen Spezialisten zu gewinnen, der gemeinsam mit Sebastian Junker unsere fokussierte, fundamental geprägte europäische Wachstumsstrategie weiterführt", so Lorenzo Carcano, Head of Equities bei Metzler Asset Management. ...

