Gestern wurde an der Wall Street aufgrund des amerikanischen Unabhängigkeitstages nicht gehandelt. Am Mittwoch waren Dow Jones und Co. noch auf neue Rekordhochs gestiegen. Heute stehen vor allem Daten vom Job-Markt im Fokus.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Amazon, Apple, Broadcom, Symantec, T-Mobile US, Sprint, Uber, Lyft und Yandex. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.