Nestlé stand in den letzten Tagen besonders im Fokus der Anleger. Grund hierfür war der Streit zwischen der Schweiz und der EU um ein neues Partnerschaftsabkommen, in dessen Folge aktuell Schweizer Wertpapiere nur noch eingeschränkt in Deutschland handelbar sind. Nun kündigte Nestlé an, sein Eiscremegeschäft in sein britisches Joint Venture Froneri auszulagern.

