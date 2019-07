Hamburg/Berlin (ots) - Die stärksten Lifestyle-Marken der Branche: BARBARA, BRIGITTE, GALA, GRAZIA, GUIDO, JOLIE und STERN luden die Fashion-Szene auch in diesem Jahr wieder zum G+J e|MS FASHION BRUNCH ein. Der FASHION BRUNCH ist das wichtigste Branchentreffen auf der Berliner Fashion Week. Die Gastgeber Frank Vogel, Sprecher der Geschäftsleitung G+J e|MS und Astrid Bleeker, Stv. Executive Director Direct Sales + Brand Solutions G+J e|MS empfingen rund 450 geladene Gäste aus den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle.



In der Bertelsmann Repräsentanz, Unter den Linden 1, tauschten sich die Gäste in entspannter Atmosphäre über die bisherigen Highlights der Berliner Modewoche, die neuesten Styles, die aufregendsten Shows und die vielen jungen Talente der Mode-Branche aus. Der Einladung folgten zahlreiche prominente Gäste, unter anderem:



Mariella Ahrens, Daniel Boschmann, Valerie Campbell, Manuel Cortez, Gesine Cukrowski, Isabel Edvardsson, Jenny Elvers, Boris Entrup, Jorge González, Regina Halmich, Nova Meierhenrich, Alessandra Meyer-Wölden, Jochen Schropp, Gitta Saxx, Victoria Swarovski, Birthe Wolter, aber auch Designer wie Steffen Schraut, David Tomaszewski, Eva Lutz und Sonja Kiefer.



Frank Vogel, Sprecher der Geschäftsleitung G+J e|MS: "Ich freue mich über die große Beliebtheit dieses bewährten Branchentreffs. Der FASHION BRUNCH bietet einen lockeren und exklusiven Rahmen für Austausch und Dialog sowie eine ansprechende Mischung aus Branchenexpertise und Inspiration. Wir nutzen die Synergien unserer hochwertigen und reichweitenstarken Marken BARBARA, BRIGITTE, GALA, GRAZIA, GUIDO, JOLIE und STERN, um unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten."



Als Partner unterstützten die Veranstaltung Batiste, Bertelsmann, Caudalie, Melitta, Rauch und Pommery Champagner.



Honorarfreies Bildmaterial gibt es zum Download hier (Passwort: brunch): https://cloud.guj.de/index.php/s/RTYjodqPZ83WQeF



OTS: Gruner + Jahr GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6562.rss2



Pressekontakt: G +J Kommunikation und Marketing Sophie Charlotte Herzberg Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884 E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de www.guj.de