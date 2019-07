Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem Eldorado Gold, der Goldstandard, Minera Alamos, Corvus Gold, Nickel und Kobalt, B2Gold, der Silbermarkt, Calibre Mining, NightHawk und Marathon Gold, AngloGold, Newmont Goldcorp und viele mehr.

Goldpreis: Der Dollar wird für den nächsten Schub sorgen!

Der Goldpreis hat in dieser Woche nach einem kurzen Rückschlag wieder die Marke von 1.400 Dollar je Unze zurückerobert. Die meisten Produzenten verdienen jetzt ordentlich Cash. Und die Aussichten bleiben gut. Denn die Schulden steigen weltweit, während die Zinsen sinken. Erst am heutigen Freitag rentierte die 10-jährige Bundesanleihe erstmals in ihrer Geschichte mit -0,4 Prozent. Deutschland bekommt also von Investoren Geld geschenkt. Der Bundesfinanzminister wird es der Europäischen Zentralbank danken. Woanders sieht es allerdings nicht besser aus. Japan, die USA sind ebenso wie Australien zu einem Niedrigzinsgebiet geworden. Dem normalen Anleger bleiben also de facto nur drei Optionen: Aktien, Immobilien und Gold. In München gehen inzwischen Immobilien zum hundertfachen des Ertragswerts weg, haben wir diese Woche gelesen - vor Instandhaltungskosten und Steuern. Da wird also nur noch darauf gesetzt, dass der Wert des Objekts steigt. Und auch an den Aktienmärkten muss man vorsichtig sein. Vor den am Sonntag anstehenden Wahlen in Griechenland weist der lokale Leitindex inzwischen ein KGV nah an der 20er Marke auf. Eine stolze Bewertung für Unternehmen, die weitgehend in einem gescheiterten Land operieren. Da sollte man aufpassen. Spannend ist aber, was nun auf dem Devisenmarkt passiert. Wir und der Markt rechnen fest damit, das die Federal Reserve in der Juli-Sitzung die Zinsen senkt. Damit sollte der Dollar an Kraft verlieren. Und das sollte dem Goldpreis weiter auf die Sprünge helfen!

Eldorado Gold: Gewinner der Wahl in Griechenland?

Am kommenden Sonntag wird in Griechenland gewählt. Und dabei zeichnet sich eine Niederlage von Regierungschef Alexis Tsipras ab. Dessen Bündnis Syriza kommt in Umfragen auf rund 27 Prozent. Die liberal-konservative Opposition der Nea Dimokratia unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis liegt dagegen mit rund 36 Prozent deutlich vorne. Ein Gewinner der Wahl könnte Eldorado Gold sein. Denn in Nord-Griechenland hatte man mehrere hundert Mio. Dollar in das Skouris Gold-Kupfer-Projekt investiert, seit 2017 gibt es aber keine Genehmigungen mehr und die Mine wurde auf "Care & maintenance" gehalten. Mit einer möglichen neuen Regierung könnte sich das Bild ändern. Skouries kommt auf ein Minenleben von 23 Jahren, wobei die ersten acht Jahren ...

