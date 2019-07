Wien (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen notiert wieder klar unter der Marke von 2,0%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Inzwischen liege sogar die gesamte Zinskurve bis zur 30-jährigen Laufzeit unter dem aktuellen Leitzins (2,50%). Dies spiegele erhebliche Zukunftssorgen seitens der Anleger wider, die sich auch in der Erwartung baldiger deutlicher Zinssenkungen ausdrücken würden. Die FED Fund Futures würden die Leitzinsen zu Jahresende bereits um 75 BP tiefer sehen. Dabei sei allein für die FOMC-Sitzung im Juli (30./31.) eine Zinssenkung von 50 BP eingepreist. Um einen so aggressiven Schritt zu rechtfertigen, wäre eine weitere deutliche Verschlechterung der Konjunkturdaten notwendig. Diese würden aber bisher noch ein gemischtes Bild zeichnen. So hätten z.B. die ISM Indices für das Verarbeitende und Nicht-Verarbeitende Gewerbe diese Woche zwar ihren Abwärtstrend fortgesetzt, seien aber weniger zurückgegangen als erwartet und stünden weiterhin im Expansionsbereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...