Vor der Landtagswahl in Sachsen erklärt der Wahlausschuss große Teile der AfD-Liste für ungültig. Die Partei kann wohl mit nur 18 Kandidaten antreten.

Die AfD in Sachsen kann nur mit 18 statt wie geplant 61 Kandidaten zur Landtagswahl am 1. September antreten. Der Landeswahlausschuss in Kamenz hat am Freitag nur die ersten Plätze der Liste bestätigt, wie eine Sprecherin sagte. Die Sitzung dauerte am frühen Nachmittag noch an.

Nach übereinstimmenden Medienberichten ist die restliche Liste ungültig, da ihre Aufstellung nicht in einer einheitlichen Versammlung erfolgte. Laut einem Bericht des MDR hatte die AfD zwei Listen eingereicht. Eine mit den ersten 18 Plätzen, die bei ihrem ersten Listenparteitag Anfang Februar gewählt worden waren. Später kam dann eine zweite Liste mit den übrigen Kandidaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...