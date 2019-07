Wochenausblick: DAX mit freundlicher Woche. Gold, Biotech und Immoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Aktienmärkte mehrheitlich fester. Katalysatoren waren die Deeskalation zwischen China und den USA, sowie die Nominierung von Christine Lagarde als Nachfolgerin von EZB-Chef Mario Draghi. Mit Lagarde besteht nach Einschätzung von vielen Experten die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen. So verbesserte sich der DAX im Vergleich zur Vorwoche um rund 1,3 Prozent auf 12.550 Punkte und der EuroStoxx 50 um 1,5 Prozent auf 3.525 Punkte.

Die Renditen bei Staatsanleihen gaben im Wochenverlauf deutlich nach. Langjährige Bundesanleihen "rentierten" zeitweise bei minus 0,4 Prozent. Edelmetalle sackten zum Wochenschluss etwas ab. Dabei sank der Goldpreis unter die Marke von 1.400 US-Dollar pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar-Kurs büßte im Wochenverlauf über ein Cent auf 1,121 US-Dollar ein.

Unternehmen im Fokus

Topstars des DAX waren in der zurückliegenden Woche die Aktien von Deutsche Bank, Henkel und RWE. Die Bankaktie profitierte unter anderem von einem geplanten Umbau und der insgesamt guten Stimmung im Bankensektor. Henkel wurde von positiven Analystenkommentaren beflügelt. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von Morphosys, Nordex, Osram und Immobilienaktien wie Aroundtown positiv auf. Morphosys schraubte die Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach oben. Nordex bekam durch einen Großauftrag Aufwind. Bei Osram wird die Übernahme durch zwei Privat Equity-Unternehmen immer konkreter und der Immobiliensektor zählt zu den großen Profiteuren der niedrigen Zinsen. Dies ist auch am FTSE EPRA/Nareit Germany Net Total Return Index abzulesen, der im Wochenvergleich über fünf Prozent zulegte. Relative Stärke gegenüber dem DAX und MDAX demonstrierten zudem der Goldminenindex, BANG Index sowie der European Biotechindex. Impulse kamen vom festeren Goldpreis beziehungsweise guten Unternehmensmeldungen.



Kommende Woche melden unter anderem Gerresheimer, PepsiCo und Südzucker Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Deutsche Lufthansa und Fraport veröffentlichen Verkehrszahlen für Juni. Fielmann lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine



Deutschland - Industrieproduktion, Mai

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Juni

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Mai

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 18. - 19. Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Juli

USA - Verbraucherpreise, Juni

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.660/12.850 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.380/12.430/12.500 Punkte

Der DAX zeigte sich zum Wochenschluss etwas leichter. Die Unterstützung bei 12.500 Punkten wurde dennoch verteidigt. Solange diese Marke jedoch hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.850 Punkte. Eine Konsolidierung bis 12.430 Punkte würde das insgesamt Bullishe Bild ebenfalls noch nicht trüben. Unterhalb dieser Marke könnte die Stimmung jedoch drehen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2019 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2014 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,29 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,47 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.07.2019; 17:36 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

