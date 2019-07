Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub kippt seine Ziele 2019. Der Schmierstoffhersteller wird seine Prognose von einem Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent sowie einem EBIT-Rückgang von 8 bis 5 Prozent nicht erreichen können, wie die im MDAX notierte Gesellschaft am Freitagabend mitteilte.

In der Jahresprognose war Fuchs bisher von einer Erholung der Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte und einem Wachstum der Automobilindustrie um 1 Prozent ausgegangen. Aus heutiger Sicht sei die erwartete Belebung der Weltwirtschaft, insbesondere aber der Automobilindustrie, in der zweiten Jahreshälfte nicht absehbar, hieß es nun.

Spuren hat die Abkühlung auch schon im ersten Halbjahr hinterlassen. Auf Basis vorläufiger Zahlen sank der Umsatz um 1 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) brach um knapp 20 Prozent ein. Ursache hierfür ist die insbesondere im Juni weiter anhaltende, globale Marktschwäche.

Einen aktualisierten Ausblick für 2019 will der Konzern im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2019 am 1. August veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2019 12:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.