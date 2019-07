The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2019



ISIN Name



AU000000RCR7 RCR TOMLINSON LTD

BMG2125V1000 CHINA DEMETER FI.I.HD-,01

CA24701U1057 DELIVRA CORP. O.N.

CA7710241067 ROBIX ENVIRONMENTAL TECHS

USP18445AG42 5,75 OI 12/22

USP28610AA46 3,75 CIELO/CIELO USA 12/22

US30711Y1029 FANG HOLDINGS 5 ADRS/1A

US52603A1097 LENDINGCLUB CORP. DL-,01

US89114QSQ28 3 TORONTO-DOM. BK 2022

XS1622415245 GN STORE NORD 17/22 ZO WW