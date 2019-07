US-Staatsanleihen haben am Freitag in Reaktion auf einen starken Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Im Gegenzug legten die Renditen zu. Sie erholten sich damit wieder etwas von ihren Tiefstständen am Mittwoch.Zehnjährige Treasuries hatten vor zwei Tagen im Tief mit 1,939 Prozent rentiert und damit so niedrig wie letztmalig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...