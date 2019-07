Im Zuge der Energiewende sind in den vergangenen Jahren alternative Antriebsformen wie Elektromobilität und Wasserstofftechnik in den Fokus gerückt. Unternehmen wie Tesla, Geely Automobile oder BYD setzen auf Elektromobilität, das kanadische Unternehmen Ballard Power Systems auf Brennstoffzellen, die auf Wasserstoff-Technologie basieren. Welche Technologie am Ende des Tages erfolgreicher sein wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Auch wann Ballard Power in die Gewinnzone vorstoßen wird ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...