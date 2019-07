Ob bei Apple, Google oder dem neuen Uber-Hauptquartier: Deutsche Ingenieurskunst ist in Kalifornien gefragt. Vor allem, wenn es um nachhaltiges Bauen geht.

Die Mission Bay, ein neuer Stadtteil im Osten San Franciscos, ist eine einzige Baustelle. Auf dem ehemaligen Marschland haben sich rund 60 Biotech-Unternehmen angesiedelt. Dort entsteht gerade eine neue Basketball-Arena für die Golden State Warriors und direkt daneben das neue Hauptquartier von Uber. An einem Mittwochnachmittag stapft eine Delegation von amerikanischen und deutschen Umwelt- und Konstruktionsexperten über die Bautreppen in dem elfgeschossigen Rohbau, der bis Ende des Jahres fertiggestellt sein soll.

Organisiert hat die Führung die Deutsch-Amerikanische Handelskammer in San Francisco. Es gilt, deutsche Technologie zu bewerben. Wenn schon nicht in Form von Silicon-Valley-Start-ups, dann zumindest in deren Gebäuden. Das Hauptquartier des Fahrdienstleisters wird eine sogenannte "atmende Fassade" schmücken: Vorgelagerte Terrassen, verkleidet mit Kastanienholz-Tafeln, drapiert mit hängenden Pflanzen, geschützt von sich je nach Klima öffnenden und schließenden Fenstern. Die Mechanismen für die gigantischen, stockwerkhohen Fenster hat die Josef Gartner GmbH aus Gundelfingen an der Donau entwickelt. Ein über 150 Jahre altes Unternehmen, das seit 2001 zur italienischen Permasteelisa Gruppe gehört. Brian Walz, Projektmanager von Truebeck Construction, demonstriert die Sonderanfertigung.

Nahezu flüsterleise bewegen sich die Fenster. "Sie falten sich innerhalb von zwei Minuten nach außen auf und schließen sich innerhalb von neunzig Sekunden", erklärt Walz. Der Plan ist, dass die Meeresluft vom Pazifik die Außenhaut des Gebäudes natürlich kühlt, unterstützt von sich öffnenden Dachfenstern und den Holzpanelen. Das soll die Klimaanlage für die dahinter liegenden Großraumbüros entlasten und so bis zu 30 Prozent Energie sparen. Ein Gebäude, das durch Umgebungsluft dank sich öffnender Fenster gekühlt wird? Was für Europäer nicht gerade sensationell klingt, ist für San Francisco ein Novum. "Ich kenne keine andere Konstruktion dieser Dimension in San Francisco", sagt Debbie Raphael, Leiterin der Umweltschutzbehörde.

Zwar sind die Amerikaner international für eher laxe Auflagen bekannt, beispielweise was das Gründen von Unternehmen angeht. Doch beim Bauen ist vieles noch strenger reglementiert als in Deutschland, vor allem in Kalifornien. ...

