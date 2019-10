Vor gut zwei Jahren, im September 2017, wurde offziell verkündet, dass die DZ Bank und die DVB Bank Mietverträge über 15 Jahre im Luxus-Neubau One Vanderbilt abgeschlossen haben. Nun wurde bekannt, dass Savills für die Flächen Untermieter sucht, so die NYP. Es geht um die gesamte 26. Etage in dem 67-geschossigen Nobel-Neubau unmittelbar neben Grand Central Terminal. Sowohl die DZ Bank als auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...