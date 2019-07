Das globale Müllproblem ufert aus - die Recycling-Industrie brummt wie selten zuvor. Volker Rehrmann, Geschäftsführer der Tomra Sorting GmbH, bringt die Marktlage in einer Dokumentation des SWR auf den Punkt: "Dass das Europäische Parlament die Recyclingziele für die nächsten Jahre sehr hoch setzt, hilft uns. Und ein weiterer Faktor, der uns enorm geholfen hat in diesem Jahr, ist, dass China die Grenzen dichtgemacht hat, dass China also keinen Abfall mehr aus dem Rest der Welt, insbesondere Europa, ...

