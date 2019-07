Einst Nische, bald Milliardenmarkt: Produkte zu Gesichtserkennung sind ebenso umstritten wie lukrativ. Deutsche Spezialisten und Mittelständler mischen kräftig mit - sie ringen mit sich und dem schlechten Image.

Die Dame nimmt ihren Reisepass vom Scanner und tritt zwei Schritte vor. Acht LED-Strahler sind auf ihr Gesicht gerichtet. Sie blickt in die Kameralinse vor sich. Auf einem Bildschirm sieht sie, wie ein rötlicher Rahmen die Umrisse ihres Kopfes einfängt Sie verharrt, ein Countdown beginnt, fünf Sekunden, vier, schon öffnet sich die Tür.

Nicht mal 15 Sekunden, verrät eine männliche Stimme in dem Werbevideo, dauert eine solche Einreise am Flughafen. Keine langen Schlangen mehr, stirnrunzelnde Beamte, genervte Passagiere. Schöne neue Welt.

Viele US-Flughäfen verkürzen ihren Staatsangehörigen mit FaceVACS-Entry die Heimkehr, auch deutsche Airports setzen auf die Technik. Die Software für Gesichtserkennung und -abgleich in Echtzeit hat die sächsische Firma Cognitec entwickelt: 75 Mitarbeiter, rund zehn Millionen Euro Umsatz. Mit Produkten zur Bild- und Videoanalyse mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) gehört sie zur kleinen Szene hiesiger Firmen, die mit Gesichtserkennung gute Geschäfte machen: früh spezialisiert, lautlos etabliert - und schwer umstritten.

Einst eine Nische von Nerds und KI-Apologeten, dringt die automatische Gesichtserkennung in immer mehr Lebensbereiche. China ist hier Vorreiter. Für die einen sind die Systeme aus Kamera, Sensor und Computer-Algorithmus ein Segen. Für andere der Generalschlüssel zur perfekten Massenüberwachung, ganz so, wie George Orwell es in seiner Dystopie "1984" ausbuchstabiert hat.

Deutsche Spezialisten und Mittelständler mischen kräftig mit. Dabei ist die Technik eine Gratwanderung: Es lockt ein Milliardenmarkt für KI. Gleichzeitig ist die Technik Grundstein für einen Überwachungsstaat.

Das Unternehmen Cognitec etwa gehört laut Marktforscher Mordor Intelligence zu den zehn Technologieführern weltweit, neben Größen wie Panasonic und NEC aus Japan und Gemalto aus Holland. Der Markt für Gesichtserkennung ...

