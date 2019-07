Hinter der Aktie von Wirecard liegt eine recht ordentliche Woche. Auch wenn die Papiere am Freitag leichte Verluste verzeichneten und bei gut 152 Euro aus dem Handel gingen, bedeutete das zum Schlusskurs von 147,40 Euro von vor einer Woche immerhin ein Plus von mehr als drei Prozent. Allerdings: Der jetzige Kurs liegt weiter unter dem Niveau, das die Wirecard-Aktie nach der Hauptversammlung am 18. Juni mit mehr als 154 Euro erreicht hatte. Auch eine Reihe von guten Nachrichten, die der Zahlungsdienstleister ... (Achim Graf)

