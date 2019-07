Traditionell wird der IWF von einem Europäer geleitet. Doch nach dem Wechsel von Chefin Christine Lagarde zur EZB, führt derzeit ein Amerikaner den Währungsfonds.

Frankreich drängt die anderen EU-Länder, rasch einen gemeinsamen Kandidaten für die Neubesetzung des Chefpostens beim Internationalen Währungsfonds (IWF) zu präsentieren. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Samstag, er werde das Thema mit seinen europäischen Amtskollegen bei einem Treffen am Dienstag in Brüssel besprechen. "Wir müssen einen Kompromiss auf europäischer Ebene finden", betonte er am Rande einer Wirtschaftskonferenz vor Journalisten.

Hintergrund ist die Nominierung von IWF-Chefin Christine Lagarde für den Chefsessel ...

