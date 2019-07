Was war los? Nach einem schlimmen Monat Mai, in dem die Aktien von Tesla (WKN: A1CX3T) um 22 % abgerutscht sind, nachdem die Wall Street über das Unternehmen die Nase rümpfte, erholten sich die Aktien im Juni um 20,7 %, wie S&P Global Market Intelligence berichtet. Grund dafür war die Behauptung von CEO Elon Musk, dass das Unternehmen einen neuen Quartalsrekord bei Fahrzeuglieferungen und -produktion aufstellen könne. Was steckt dahinter? Vielleicht war es Zufall, dass die Tesla-Aktie am ersten ...

