Baierbrunn (ots) - Kabarettistin Gerburg Jahnke ("Missfits", "Ladies Night") schließt auch nach 25-jähriger Verlobung eine Hochzeit mit ihrem Partner Hajo Sommers aus. "Das war nie eine Option", stellte die 64-Jährige im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" klar. "Die Verlobung war das, was wir beide hinbekommen haben, um uns auch öffentlich zueinander zu bekennen." Ihrem Partner, der Präsident des Fußballvereins Rot-Weiß Oberhausen ist, und ihr sei die gegenseitige Wertschätzung wichtig. "Wir wollen uns nicht gegenseitig mit Verträgen oder Verpflichtungen belasten." Allerdings haben beide laut Jahnke eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht aufgesetzt. "Da kann man sonst böse reinfallen."



Die Liebe Hajo Sommers zum Fußball teilt die Kabarettistin nach all den Jahren noch immer nicht. "Ich gehe ganz selten mit auf den Platz", betonte sie. "Er ist ja nicht zurechnungsfähig während des Spiels, regt sich total auf, diskutiert mit den anderen Fans um ihn herum."



