Eine Batterieforschungsfabrik soll ausgerechnet in der Heimat der zuständigen Ministerin Anja Karliczek aufgebaut werden. Fachlich ist die Entscheidung durchaus vertretbar - wäre da nicht ein Detail.

Gunter Czisch ist wütend, das spürt man, auch wenn der Ulmer Oberbürgermeister seinen Zorn dann doch schwäbisch-zurückhaltend verkleidet. "Wir waren natürlich nicht erfreut", beschreibt der CDU-Politiker den Moment der Niederlage. Dabei hatte es gut ausgesehen für Czisch und seine Stadt: Bis heute sei "unwidersprochen, dass wir bei den Experten vorne lagen".

Der Grund für Czischs Ärger: Die Bekanntgabe von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), dass eine mit 500 Millionen Euro geförderte Forschungsfabrik für Batteriezellen in Münster aufgebaut werden soll - und eben nicht in Ulm.

Pikant ist an dieser Entscheidung, dass Karliczek selbst aus Nordrhein-Westfalen stammt und dass ein zweiter Standort zur Forschung am Batterierecycling nördlich von Münster in Ibbenbüren entstehen soll - im Wahlkreis der Ministerin. Da hilft es wenig, dass ihr Haus nun betont, nicht die Ressortchefin habe den Gewinner ausgewählt, sondern Fachabteilungen. Ein Geschmäckle bleibt - zumal auch der Wahlkreis der Vize-Vorsitzenden des Forschungsausschusses im Bundestag, Sybille Benning (CDU), in Münster liegt.

Gleich drei unterlegenen Ministerpräsidenten war das offenbar zu viel des Zufalls. In einem Brief an die Kanzlerin insinuierten sie wenig subtil späte "Änderungen im Auswahlverfahren". Eine "große Enttäuschung" sei die Wahl, sagt auch SPD-Bundestagsgeschäftsführer ...

