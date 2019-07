Smilegate Entertainment hat am 8. Juli bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Dating-Abenteuer-VR-Spiel FOCUS on YOU und das Stealth-Action-Abenteuer-VR-Spiel ROGAN: The Thief in the Castle offiziell auf den Markt gebracht hat.

Smilegate Entertainment hat sein Dating-Abenteuer-VR-Spiel "FOCUS on YOU" auf den Markt gebracht. FOCUS on YOU ist ein VR-Spiel, bei dem sich der Spieler als High-School-Schüler mit Begeisterung für Fotografie mit dem weiblichen Charakter HAN YUA an virtuellen Orten wie einem Cafe, einer Schule und einem Ferienresort verabreden kann. Zusammen können sie verschiedene Aktivitäten erleben, etwa ein gemeinsames Fotoshooting. Das VR-Spiel hebt sich von anderen dadurch ab, dass die Spieler eine tiefere Beziehung zu HAN YUA aufbauen und sich an ihre erste Liebe erinnern können. Dafür gibt es eine Reihe von Features wie Spracherkennung, unterschiedliche Kleidung und den Flashback-Modus, in dem die Spieler bestimmte Episoden erneut nachspielen können. FOCUS on YOU ist auf PC-VR-Plattformen wie STEAM VR, Oculus und VIVEPORT erhältlich und kann auch auf der PlayStation VR gespielt werden. Der Preis des Spiels liegt bei 39,99 US-Dollar. (Grafik: Business Wire)

Das VR-Spiel hebt sich von anderen dadurch ab, dass die Spieler eine tiefere Beziehung zu HAN YUA aufbauen und sich an ihre erste Liebe erinnern können. Dafür gibt es eine Reihe von Features wie Spracherkennung, unterschiedliche Kleidung und den Flashback-Modus, in dem die Spieler bestimmte Episoden erneut nachspielen können.

Bei ROGAN: The Thief in the Castle, einem Stealth-Action-Abenteuer-VR-Spiel, wird der Spieler zu Rogan dem Dieb und klärt rätselhafte Fälle auf, die sich im Mittelalter in Blackstone Castle ereignen. Die umfangreiche Welt des Spiels und die spannungsgeladene Geschichte wurden von einem professionellen Autor erdacht und ziehen die Spieler daher in ihren Bann.

Bei Rogan mit seinem 3D-Surround-Soundsystem sind die Spieler zu Stealth-Action auf hohem Level eingeladen. So können die Nutzer die Aufregung des strategischen Spielens erleben, wenn sie Feinde anhand von Sounds erkennen und sich hinter umliegenden Objekten verstecken.

Beide Spiele wurden bei mehreren globalen Spielshows präsentiert, darunter der Tokyo Game Show (TGS), der Taipei Game Show (TPGS) und Pax Australia (PAX AUS). Sie fanden bei den Besuchern großen Anklang.

FOCUS on YOU und ROGAN sind auf PC-VR-Plattformen wie STEAM VR, Oculus und VIVEPORT erhältlich. FOCUS on YOU kann auch auf der PlayStation VR gespielt werden. Der Preis jedes Spiels liegt bei 39,99 US-Dollar.

"Bei Focus on You und ROGAN werden die visuellen Effekte und Geschichten auf einem höheren Level präsentiert als bei früheren VR-Spielen und wir erwarten gute Beurteilungen von Spielern. Smilegate engagiert sich für die ständige Weiterentwicklung hochwertiger Spiele", sagte KIM DAE JIN, Abteilungsleiter bei Smilegate Entertainment.

Wenn Sie weitere Informationen über die Spiele und dazu, wo man sie kaufen kann, wünschen, besuchen Sie bitte die offiziellen Webseiten.

FOCUS on YOU: focusonyou.smilegateentertainment.com

ROGAN: The Thief in the Castle: rogan.smilegateentertainment.com

