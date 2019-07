In dieser Woche erhalten Dividendenjäger wieder reichlichen Geldregen: Bis zu 4,0 Prozent Dividende beim Small Cap AAA AG sind möglich. Auch der MDAX-Titel Fielmann schüttet nach der Hauptversammlung am Donnerstag knapp drei Prozent an seine Anteilseigner aus. Mit Südzucker, Gerresheimer Glas und Heidelberg Pharma melden zudem mehrere größere Unternehmen Quartalszahlen. Alle HV-Termine, Dividendeninfos und Zahlenbekanntgaben für die heute beginnende Woche sind hier zusammengefasst:

