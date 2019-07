Der bisherige Chef gilt als zu vorsichtig und muss deshalb gehen. Der angebliche Rückstand von BMW in Sachen E-mobility gilt als Grund, was im wesentlichen richtig ist. In seiner Amtszeit hat sich der BMW-Kurs beinahe halbiert. Von rund 105 Euro auf zeitweise 62. Der jüngste Absturz seit Anfang 2018 lief von 95 bis zu 62 Euro und das ergibt ein klassisches Comeback der kreativsten deutschen Automarke als reiner Pkw-Hersteller. Die Gorßaktionäre legen größten Wert darauf, die Kontinuität zu wahren und BMW ist in seiner Struktur am besten aufgestellt, weil es sogenannte kurze Wege in der Verwaltung gibt. Alles konzentriert in München. Das enthält einen besonderen Akzent.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info