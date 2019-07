The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0248259456 CREDIT SUISSE 14/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB2UX7 BAY.LDSBK.IS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB53X9 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PU0 HCOB NV BO3/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4RU6 HCOB ZSXK6 14/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XZT2 LBBW IHS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0728763938 NORDEA BK 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NR1 HCOB NV BO1/14 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB2267 MUENCH.HYP.BK.PF1653 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1645236677 INTL FIN. CORP. 17/19 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA DE000HLB3S50 LB.HESS.THR.CARRARA07C/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S68 LB.HESS.THR.CARRARA07D/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PC8 HCOB NV BO2/14 BD02 BON EUR N

CA XFRA US865622BM56 SUMIT.MITSUI 2019 BD02 BON USD N