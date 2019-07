FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH6JG7 HCOB MZC 1 17/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4NF6 HCOB KK20 14/20 0.001 %

MKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.564 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.293 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.284 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.062 EUR

IKP XFRA ID1000062201 PT INDAH KIAT RP 1000 0.006 EUR

OB9 XFRA ID1000060403 PT PABRIK KERTAS RP 1000 0.003 EUR

KPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.050 EUR

PER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 1.180 EUR

GUL XFRA FR0000066722 GUILLEMOT CORP.INH.EO-,77 0.130 EUR

B9B XFRA DE000A1CRQD6 BHB BRAUHLD.BAY.MIT.AG 0.060 EUR

H5E XFRA DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 1.300 EUR

IFS XFRA DE0006097108 INFAS HLDG AG O.N. 0.080 EUR

WI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1 0.036 EUR

UO4N XFRA BE0946892750 CANDR.SUST.-WORLD C DIS 0.400 EUR

UO4Q XFRA BE0945316512 CANDR.SUST.-MEDIUM C DIS 0.080 EUR

OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.159 EUR

UO4K XFRA BE0945318534 CANDR.SUST.-NTH AM.C DIS 0.446 EUR

UO4F XFRA BE0945310457 CANDR.SUST.-EUROPE C DIS 0.500 EUR

UXX XFRA PLLWBGD00016 LUBELSKI WEGIEL BOGD.ZY 5 0.176 EUR

XFRA DE000HLB3DD7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/16 0.001 %

HBH XFRA DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. 1.500 EUR

XFRA DE000HLB3S19 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/18 0.001 %

LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 2.183 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.240 EUR

RG2A XFRA US7821834048 RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1 0.051 EUR

BN7 XFRA IT0000070786 COFIDE SPA EO 0,50 0.015 EUR

2N3 XFRA FR0004170017 LNA SANTE SA EO 2 0.380 EUR

2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.056 EUR