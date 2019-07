FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9DV XFRA CA24701U1057 DELIVRA CORP. O.N.

XFRA US30711Y1029 FANG HOLDINGS 5 ADRS/1A

ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10

119 XFRA KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25

DMMN XFRA IT0004819030 NETWEEK S.P.A.