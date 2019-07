Lufttaxis könnten in Städten künftig Transportaufgaben von Autos übernehmen. Daimler will sich deswegen an der industriellen Fertigung von Lufttaxis der Volocopter GmbH beteiligen, erklärte die Daimler-Managerin Susanne Hahn der Branchenzeitung Automobilwoche. An Volocopter ist Daimler bereits seit 2017 mit elf Prozent beteiligt. Velocopter gilt als Pionier auf dem Gebiet der Passagierdrohnen.Laut Bericht der Automobilwoche plant Volocopter-Mitbegründer Alexander Zosel einen schnellen Hochlauf der ...

