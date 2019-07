Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel auf 77 Euro belassen. Insbesondere das ungünstige Wetter in den USA dürfte sich im zweiten Quartal in den Bilanzen der Zementkonzerne niedergeschlagen haben, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch daher sei es nach der starken Kursentwicklung im Sektor Zeit für eine Pause. Insbesondere bei HeidelbergCement und CRH sieht der Experte nur noch begrenztes Kurspotenzial. Sein Favorit im Sektor bleibt der französische Konzern Saint Gobain./tav/mis

