Am heutigen Freitag sind die US-Börsen aber wieder geöffnet. Vorbörslich notiert der Leitindex am frühen Morgen um 12.625 Punkte.

An der charttechnischen Lage hat sich kaum etwas verändert. Allerdings wurde das Kursziel nach oben um 12.670 Punkte in der laufenden Woche erreicht. Und der DAX-Indikator ist nun in den Short-Modus gedreht. Allerdings sehr knapp.

Es bleibt daher abzuwarten, wie sich der DAX nach Handelseröffnung verhalten wird. Unter 12.500 Punkten wäre mit einem Rücklauf bis 12.400 Punkte und einer Gap-Schließung zu rechnen. Über 12.500 Punkten hätte der DAX weitere Anstiegschancen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.630 Punkten, vorbörslich bei 12.625 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.500, 12.400, 12.300, 12.200 und 12.000 Punkten, nach oben bei 12.680 und 12.800 Punkten.

Mögliche künftige EZB-Chefin Christine Lagarde sorgt für Euphorie.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...