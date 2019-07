Das Analysehaus Jefferies hat Ado Properties von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 48 auf 46 Euro gesenkt. Mit dem in Gesetzesform erwarteten Mietendeckel in Berlin sei das schlimmstmögliche Szenario mittlerweile eingepreist, begründete Analyst Thomas Rothäusler sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb sowie mit der Aussicht auf Aktienrückkäufe biete das Papier des Immobilienkonzerns Aufwärtspotenzial./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 12:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-08/08:45

ISIN: LU1250154413