Evotec hat eine neue Gesellschaft gegründet: die Breakpoint Therapeutics GmbH. Das Spin-off-Unternehmen wird auf die Entwicklung von Evotecs Portfolio im Bereich DNA-Schadensantwort (engl. DNA damage response, "DDR") fokussiert sein, heißt es in einer Mitteilung des Hamburger Biotechunternehmens. Dieses umfasst frühphasige Entwicklungsprojekte mit breiter therapeutischer Anwendbarkeit in verschiedenen Krebsarten, so Evotec weiter.

