Stoppt Tesla den Verkauf seiner Autos? "Tesla will stop selling cars once full self-driving is solved, says Elon Musk", so das Branchenportal Electrek in einer sehr zugespitzten Head. Richtig ist: Auf Twitter spielt Elon Musk erneut mit dem Gedanken, dass seine Autos künftig nicht mehr im Wert fallen wie bisher, sondern extrem steigen. Grund: Sie werden zu Robotertaxis und verdienen damit enorme Summen, die das Elektroauto entsprechend wertvoll machen. Ein User fragte: "Haben Kunden nur noch eine ...

