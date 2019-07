Wien (www.anleihencheck.de) - Die Ukrainische Eisenbahn (RAILUA) folgte der vor zwei Wochen aufgetretenen Staatsanleiheemission und begab eine LPN im Volumen von USD 500 Mio. bei MS+645 BP (5J, Kupon 8,25%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die neue Emission werde von Fitch mit einem erwarteten Rating von B- geratet. Das Investoreninteresse sei mit einem Orderbuch in Höhe von USD 2,5 Mrd. solide gewesen. Weitere Platzierungen könnten folgen, da Naftogaz Ukrainy derzeit eine Roadshow für eine EUR-Emission durchführe, die diesen Monat möglicherweise platziert werde. In Russland habe Fitch am 26. Juni SIBUR von BB+ auf BBB- angehoben. Das Upgrade folge der vorzeitigen, und im Rahmen des Budgets, Fertigstellung der Bauphase der Polyolefinanlage ZapSib sowie der unter den Erwartungen ausgebliebenen Verschuldung. (News vom 04.07.2019) (08.07.2019/alc/n/a) ...

