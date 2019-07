Die Gewinnserie für den DAX ist zu Ende. Am Freitag schloss der Leitindex zum ersten Mal nach sieben Tagen wieder im Minus. Trotzdem kann sich die vergangene Woche sehen lassen. Insgesamt legte der DAX 1,3 Prozent zu.



Marktidee: EUR/USD Die Zinssenkungsfantasien in Euopa und in den USA sind auch am Devisenmarkt nicht spurlos vorüber gegangen. Zuletzt übernahmen die Euro-Bären das Ruder. Dabei rutschte der Kurs gleich unter eine Reihe wichtiger Unterstützungen. Wichtig ist jetzt, dass der Euro nicht unter einen weiteren Support fällt.