Der deutsche Aktienmarkt kommt nur schleppend in die neue Woche. Nach seinem Anstieg auf ein neues Hoch seit August in der Vorwoche dürfte der Deutsche Aktienindex Dax -0,49% zunächst unter der 12.600-Punkte-Marke bleiben. Vor Xetra-Handelsstart wurde der Dax 0,4 Prozent niedriger taxiert bei 12.522 Punkten. Vor allem die Deutsche Bank dürfte nach dem am Sonntag angekündigten Radikal-Umbau im Fokus ...

