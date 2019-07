Neues Allzeithoch an der Wall Street - die Bullen geben Gas

S&P500 bricht aus und kann wichtiges Niveau halten

Die Bullen zeigen sich erneut in Feierlaune und die Wall Street setzt zu neuen Rekordhochs an. Die Stimmung könnte aktuell kaum besser sein, wenngleich es noch immer einige Warnsignale gibt, welche auf einen nicht allzu robusten Ausbruch hindeuten, wie etwas die weiterhin latente Schwäche des Russell 2000. Dennoch gilt es als Trader die Signale und nicht die Warnsignale zu traden und diese signalisieren weiterhin bullische Tendenzen.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.