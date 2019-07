Aktionäre von Barrick Gold können sich in der 6-Monats-Betrachtung über einen satten Kursgewinn in Höhe von rund 32% freuen - am 04. Juli schraubte sich ihr Investment auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 14,24 Euro. Aktuell notiert die Aktie von Barrick Gold bei rund 14,15 Euro. Und die Aussichten sich durchaus positiv. Denn:Die Staatsschuldenproblematik ufert weiter aus, die rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...