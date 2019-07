Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse der DZ BANK: Der kürzlich in den SDAX aufgenommene Spezialist für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) konnte in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum erzielen, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...