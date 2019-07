Das Salzburger Bankhaus Spängler sieht nach rasanten Kurssteigerungen an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr gemischte Aussichten für Anleger in den kommenden Monaten. Konjunkturell deute einiges auf eine Wachstumsabschwächung hin, wenngleich der fundamentale Wachstumstrend intakt sei und eine Rezession nicht unmittelbar bevorstehe, analysieren die Experten der ältesten Privatbank in Österreich. "Die führenden Notenbanken haben zudem wieder umfassende geldpolitische Lockerungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, was zu einer weiteren Stützung der Aktienmärkte führt", meint Vorstandsmitglied Nils Kottke. Nach einer drohenden Eskalation des Handelsstreits im Mai und folgenden Rückgängen verzeichneten Aktien einen ...

