Anleger liefen sich zur Jahresendrallye warm, war in der Presse zu lesen. Aber vielleicht ist die Jahresendrallye ja schon gelaufen? Stefan Scharffetter von der Baader Bank sieht im Gespräch mit Antje Erhard, dass Stimmung an den Aktienmärkten, bei Anleihen und in der Wirtschaft nicht zueinander passen. Allein der Ausblick des ifo Instituts für das Weltwirtschaftsklima spräche eine andere Sprache als der Aktienmarkt. Gewinnmitnahmen voraus???