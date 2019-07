cyan AG: cyan vereinbart Proof of Concept-Installation mit Telecom Argentina DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Expansion cyan AG: cyan vereinbart Proof of Concept-Installation mit Telecom Argentina 08.07.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. cyan vereinbart Proof of Concept-Installation mit Telecom Argentina * cyan wird von Telecom Argentina zur Umsetzung einer Proof of Concept Installation ausgewählt * cyan plant Support-Center in Argentinien München, 8. Juli 2019 / cyan und Telecom Argentina haben eine gemeinsame Testphase (Proof of Concept, POC) vereinbart und mit der Umsetzung bereits begonnen. Nach einem erfolgreichen Abschluss des POC plant cyan, Netzoptimierung und Sicherheitslösungen für die Datennutzung von bis zu 20 Mio. Endkunden anzubieten. Peter Arnoth, CEO der cyan AG: "Wir freuen uns sehr, dass es uns erneut gelungen ist, uns in einem internen Auswahlprozess bei einem führenden internationalen Telekommunikationsunternehmen erfolgreich durchzusetzen. Wir sehen dies als Bestätigung der Qualität unserer Produkte. Die Ergebnisse des POC sind bisher sehr vielversprechend und wir arbeiten intensiv auf beiden Seiten daran, die nächsten Schritte einzuleiten." cyan ist bereits in Lateinamerika in Mexiko-Stadt und Bogotá vertreten. Nach erfolgreichem Abschluss des POC und der Unterzeichnung der entsprechenden Verträge plant cyan vor Ort in Buenos Aires, Argentinien, die Eröffnung eines weiteren regionalen Support-Centers. "Die Zusammenarbeit mit Telecom Argentina würde es uns ermöglichen, unsere Präsenz in Lateinamerika weiter auszubauen und damit noch stärker von dem starken Wachstum in der Region zu profitieren", sagte Michael Sieghart, CFO der cyan AG. Über Telecom Argentina: Telecom Argentina ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen in Argentinien, das selbst oder über seine Tochtergesellschaften lokale und Ferngespräche im Festnetz, Mobilfunk, Datenübertragung, Pay-TV und Internetdienste sowie andere Dienstleistungen anbietet. Darüber hinaus bietet Telecom Argentina über ihre Tochtergesellschaften Mobilfunkdienste in Paraguay und Pay-TV-Dienste in Uruguay an. Über cyan: Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New wurde cyan zu einer One-Stop-Solution für MVNOs weltweit. Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio. Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt: Florian Rukover, Head of IR cyan AG florian.rukover@cyansecurity.com Pressekontakt: Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG +49 89 88 96 906 14 frank.ostermair@better-orange.de 08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Friedrich-Herschel-Strasse 5 80679 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 837453 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837453 08.07.2019 ISIN DE000A2E4SV8 AXC0064 2019-07-08/10:00